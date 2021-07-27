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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 июля

27 июля 2021, 20:07

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 57 заразившихся коронавирусом. Из-за осложнений умерли восемь человек. За все время пандемии на подконтрольной территории зарегистрировано 91 389 людей с COVID-19: 88 520 человек выздоровели, а 2 388 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 283 случая коронавируса. Двое пациентов скончались. Всего группировка «ДНР» признает 46 950 случаев заболевания: выписали 39 887 пациентов., 3 530 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 41 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных. Всего COVID-19 подтвержден в 27 041 случае: 25 719 человек выздоровели, 971 — умер.

Политика

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в оборонном секторе. Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак займет должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Его место, в свою очередь, займет Валерий Залужный.

Законопроект о переходном периоде будет включать процедуру признания дипломов об образовании, выданных на неподконтрольных территориях. Также новый институт конволидации позволит признать административные статусы — факты рождения, смерти, брака и развода, которые произошли на оккупированных территориях. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроект этой осенью.

Боевые действия

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано двукратное сокращение потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, констатируют в украинской делегации в ТКГ.

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