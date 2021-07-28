В РФ россиянин и армянин осуждены по обвинению в передаче Украине деталей комплекса C-300

В России Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти с половиной годам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы по обвинению в контрабанде оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 в Украину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.



Подсудимые были признаны виновными по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж» Уголовного кодекса РФ.



Лобов и Хачатрян будут отбывать срок в колонии строгого режима.



Как сообщили в ФСБ, Хачатрян и Лобов, «действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину».



По данным российской спецслужбы, радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где занимался предпродажной подготовкой.



Утверждается, что Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов якобы выступила государственная компания «Укроборонпром». «В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным», — рассказали в ФСБ.