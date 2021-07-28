Резников будет представлять Украину в ТКГ, если Кравчук не сможет по состоянию здоровья

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что будет представлять Украину во время заседаний ТКГ, если руководитель украинской делегации Леонид Кравчук не сможет это сделать по состоянию здоровья. Об этом Резников заявил в эфире «Украина 24».



«Закончится его [Кравчука] больничный — и он продолжит, я надеюсь, абсолютно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг у него не будет возможности принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний», — сказал Резников.



Он также отметил, что для урегулирования ситуации относительно нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созвать именно Трехстороннюю контактную группу — для этого происходит экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе.



«Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в группе по вопросам безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ — это конец августа», — отметил вице-премьер.



29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.

В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.