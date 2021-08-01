На Луганщине в результате столкновения микроавтобуса с автомобилем пострадали 9 человек

ДТП под Кременной. Фото: полиция Луганской области

Сегодня, 1 августа, на автодороге около города Кременная на Луганщине произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек, передает пресс-служба полиции Луганской области.



О случившемся в полицию сообщил врач скорой помощи.



На месте правоохранители установили, что столкнулись автомобиль «Toyota Camry» и микроавтобус «Volkswagen».



«В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу», – сообщили в полиции.



На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.



Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).