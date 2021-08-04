Еще один тюремщик донецкой «Изоляции» получил заочное подозрение

Полиция Донецкой области установила личность еще одного тюремщика в донецкой незаконной тюрьме, расположенной на территории бывшего культурного фонда «Изоляция». В отделе коммуникации полиции Донетчины сообщили, что подозревают 37-летнего местного жителя.



«Полицейские получили доказательства того, что боевик незаконно удерживал в камерах местных жителей, которых лишили свободы за их проукраинскую позицию, применял к пленникам физические и психологические пытки и принуждал к выполнению тяжелой работы», – говорится в сообщении.



Установлено, что мужчина служит в рядах боевиков с 2017 года.



Мужчина может быть осужден заочно и после задержания сразу помещен в тюрьму. Сейчас он находится на временно неконтролируемой территории Донетчины.



По состоянию на сегодняшний день полиция предъявила уже 17 заочных подозрений тюремщикам «Изоляции».