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ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке

07 августа 2021, 23:02

ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ подтвердили сообщение группировки «ДНР» о ранении мужчины в результате взрыва в Буденновском районе Донецка 17 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.

Ранее наблюдатели миссии подтвердили информацию о двух гражданских лицах, которые получили ранения от взрыва. Сторонник группировки «ДНР» Алексей Кулемзин ранее заявлял, что пострадали четыре человека.

«5 августа мужчина (30–39 лет) рассказал наблюдателям по телефону, что 17 июля, когда он находился у входа в дом на ул. Андрея Малышко, 32а, взорвался предмет, в результате чего он получил несколько ранений разных частей тела», — говорится в отчете.

18 июля медработники больницы в Донецке сообщили наблюдателям по телефону, что 17 июля в больницу доставили троих мужчин с минно-взрывными травмами.

В тот же день женщина 30–39 лет рассказала команде миссии, что видела, как один из ее соседей бросил зеленый предмет и услышала взрыв. В результате ранения получили она и трое других людей (в том числе упомянутый мужчина 30–39 лет).

В миссии отметили, что уточняют обстоятельства ранения еще одного человека.

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