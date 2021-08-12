«ЛНР» заявила о 64 заболевших и 7 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 11 августа, в отдельных районах Луганской области выявили 64 новых случая коронавирусной болезни. Кроме того, 65 пациентов с ковидом выздоровели, а 7 человек скончались от осложнений.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтверждают 7 512 заболевших COVID-19. Из них 5 941 человек выздоровели, а 690 – умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Накануне из-за роста заболеваемости коронавирусом «ЛНР» ввела дополнительные ограничения. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий, а в общественном транспорте установлен масочный режим.