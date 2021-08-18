В Луганской области в ходе обстрела получила ранения жительница Золотого-4

Во вторник, 17 августа, в ходе обстрела получила ранения жительница Золотого-4, проживающая на ул. Первая Свободная. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



Женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.



Уточняется, что пострадавшую госпитализировали в больницу в Лисичанске.



Гайдай напомнил, что на протяжении прошлых суток пять населенных пунктов области вблизи линии соприкосновения подверглись обстрелам. Так, боевики дважды открывали огонь в направлении Причепиловки из стрелкового оружия, трижды — вблизи Золотого-4 из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов.