Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Активисты под стенами ОП призвали Зеленского подписать законопроект о военных преступниках

19 августа 2021, 15:32

Активисты под стенами ОП призвали Зеленского подписать законопроект о военных преступниках

В четверг, 19 августа, под зданием Офиса президента в Киеве прошла акция в поддержку законопроекту о военных преступников (№ 2689). Об этом передает «Радио Свобода».

Активисты из «Центра гражданских свобод», которые провели перфоманс «Ожидание убивает», говорят, что законопроект находится в «подвешенном» состоянии уже 90 дней.

На акции нескольких людей привязали к стульям черным скотчем, чтобы показать, насколько психологически и физически тяжело находиться в плену с небольшими шансами на свободу.


По замыслу организаторов перформанса, таким образом они символически показывают, как затягивание процесса подписания законопроекта парализует систему правосудия и откладывает наказание за военные преступления.

«С самого начала войны правозащитники собрали тысячи историй людей, которых били, насиловали, забивали в деревянные ящики, пропускали ток через половые органы, отрезали конечности. Подавляющее большинство из этих людей были гражданскими, и их пытали военные и представители незаконных вооруженных группировок. К сожалению, эта страшная практика продолжается, и наше государство не имело возможности этому помешать, в том числе и из-за несовершенства уголовного законодательства об ответственности за такие преступления», — говорится в заявлении организаторов.

20 мая Верховная Рада приняла проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права» (так называемый закон «о военных преступниках»). Законопроект до сих пор находится «на подписи у президента». Правозащитники и бывшие пленные призывают президента как можно быстрее его подписать.

Еще по теме

Места
Офис президента
Прочее
Военные преступления

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:03
«ДНР»: 276 случаев коронавируса и 21 смерть за сутки
12:37
«ЛНР» проведет военные сборы резервистов на следующей неделе
09:21
«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: главные новости 18 августа
20:16
«ДНР»: В пяти районах Донецка временно сократят подачу воды
19:48
Более половины украинцев — «за» выборы в ОРДЛО после вывода войск РФ
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
14:48
«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ
13:59
В ОРЛО начали продавать «ускорение очереди» на подачу документов
11:55
«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер
11:07
«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время
10:15
В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве
09:36
Почти 100 заболевших и 11 смертей: статистика «ЛНР» по коронавирусу за сутки
09:09
«ЛНР»: В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
все новости
16:38
Программы помощи жителям прифронтовой зоны Донбасса профинансированы на 27% - ООН
15:59
Зеленский считает Путина «слишком эмоциональным» в вопросах Украины
15:37
Футболист «Шахтера» Марлос завершил выступления за сборную Украины
15:32
Активисты под стенами ОП призвали Зеленского подписать законопроект о военных преступниках
15:26
«Это как вторая часть плохого кино»: Зеленский – о «Северном потоке – 2»
15:03
«ДНР»: 276 случаев коронавируса и 21 смерть за сутки
14:33
На Донетчине выплатят еще более 11 миллионов гривен компенсаций за разрушенное жилье
14:27
Опрос показал стремление большинства украинцев в ЕС и НАТО
13:59
СБУ: На Волыни ликвидировали крупную ботоферму, продвигавшую идеи «Новороссии»
13:21
ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»
12:50
Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной
12:37
«ЛНР» проведет военные сборы резервистов на следующей неделе
11:59
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за ремонта
11:45
В Украине хотят построить новый военно-морской флот до 2035 года
11:25
На Луганщине — 52 заболевших ковидом, 1 человек умер
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция