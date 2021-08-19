Активисты под стенами ОП призвали Зеленского подписать законопроект о военных преступниках

В четверг, 19 августа, под зданием Офиса президента в Киеве прошла акция в поддержку законопроекту о военных преступников (№ 2689). Об этом передает «Радио Свобода».



Активисты из «Центра гражданских свобод», которые провели перфоманс «Ожидание убивает», говорят, что законопроект находится в «подвешенном» состоянии уже 90 дней.



На акции нескольких людей привязали к стульям черным скотчем, чтобы показать, насколько психологически и физически тяжело находиться в плену с небольшими шансами на свободу.



По замыслу организаторов перформанса, таким образом они символически показывают, как затягивание процесса подписания законопроекта парализует систему правосудия и откладывает наказание за военные преступления.



«С самого начала войны правозащитники собрали тысячи историй людей, которых били, насиловали, забивали в деревянные ящики, пропускали ток через половые органы, отрезали конечности. Подавляющее большинство из этих людей были гражданскими, и их пытали военные и представители незаконных вооруженных группировок. К сожалению, эта страшная практика продолжается, и наше государство не имело возможности этому помешать, в том числе и из-за несовершенства уголовного законодательства об ответственности за такие преступления», — говорится в заявлении организаторов.

20 мая Верховная Рада приняла проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права» (так называемый закон «о военных преступниках»). Законопроект до сих пор находится «на подписи у президента». Правозащитники и бывшие пленные призывают президента как можно быстрее его подписать.