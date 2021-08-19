Футболист «Шахтера» Марлос завершил выступления за сборную Украины

Полузащитник «Шахтера» Марлос принял решение завершить выступления за сборную Украины по футболу. Обращение футболиста опубликовала пресс-служба клуба.



«Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы», — рассказал Марлос.



Он поблагодарил всех, кто четыре года предоставил ему такую возможность — «быть украинцем и выступать за национальную сборную».



«Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины», — подчеркнул он.



Бразилец Марлос получил украинское гражданство в сентябре 2017 года. Полузащитник дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово. За 4 года Марлос провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.



В 2019 году украинский паспорт получил бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес, его также пригласили в сборную Украины.

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