Россия обвинила Украину в «экоциде» и завела дело из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.



Российская сторона обвиняет Украину в том, что водная блокада привела к «истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».



«Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», — заявили в СК.



В июле Генпрокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе, за «водную блокаду» Крыма. Позже стало известно, что ЕСПЧ отклонил запрос России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину о требовании прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации.