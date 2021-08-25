ВАКС разрешил начать расследование в отношении Януковича и его сына по присвоению «Межигорья»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



«25 августа следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращению комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу», – говорится в сообщении.



Как отмечают в САП, ущерб, нанесенный государству вследствие завладения Януковичами «Межигорьем», превышает 500 млн грн.



«Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором», – добавили в антикоррупционной прокуратуре.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.



Действия экс-президента Виктора Януковича и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.



26 октября 2020 года ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией «Межигорье».