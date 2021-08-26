Штаб рассказал о пяти нарушениях «режима тишины» на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки, 25 августа, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал.



О этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что огонь велся по украинским позициям в районе Новолуганского, Травневого, Катериновки.



Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что вчера под обстрел попали их позиции в районе Александровки и Доломитного.



Группировка «ЛНР» утверждает, что 25 августа обстреляли их позиции у Калиново-Борщеватое.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 24 августа 2021-го зафиксировала не менее 51 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.