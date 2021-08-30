В Краматорске эвакуировали людей из медуниверситета из-за сообщения о «минировании»

Сообщение о минировании корпуса медвуза оказалось ложным

Сообщение о минировании одного из корпусов Донецкого национального медицинского университета оказалось ложным. По факту начато расследование.



Об этом сообщает полиция Донецкой области.



Электронное письмо о «минировании» корпуса, расположенного на Бульваре машиностроителей, было получено сегодня утром.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Все люди, находившихся в здании, были эвакуированы. Корпус и прилегающую территорию обследовали взрывотехники с кинологом. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.



Работа учебного заведения возобновлена. Полиция разыскивает автора сообщения о ложном минировании.



Открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».



Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.