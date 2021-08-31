Зеленский призвал как можно скорее начать консультации Украина – США – Германия по газу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что как можно скорее следует начать трехсторонние консультации в формате Украина – США – Германия по вопросам энергетической безопасности.



Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент сказал на встрече в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.



В Офисе президента отметили, что стороны обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе и пришли к общему подходу Украины и США относительно рисков, которые составляет этот проект.



«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», – заявил Владимир Зеленский.



Он отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.



В этой связи президент подчеркнул важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

1 сентября состоятся переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.