Паралимпийцам Донетчины и их тренерам выплатят около 9,5 миллионов гривен премий

Дончане-победители и призеры Паралимпиады в Токио и их тренеры получат премии из областного бюджета. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август.



«Речь идет об общей сумме около 9,5 млн грн: 6 млн 528 тыс. грн получат спортсмены, и более 2 млн 886 тыс. грн – тренеры», – сказал Кириленко.



Он отметил, что Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября, поэтому количество завоеванных медалей может еще увеличиться и, соответственно, увеличится общая сумма выплат из областного бюджета.

XVI Летние Паралимпийские игры стартовали 24 августа, в составе сборной Украины от Донецкой области участвуют 14 спортсменов.



Украинская сборная по состоянию на 1 сентября завоевала 75 медалей и по количеству наград занимает 6 место среди 83 стран мира. Спортсмены-дончане принесли сборной 12 медалей: две золотые и по пять серебряных и бронзовых.



При этом пловец из Славянска Андрей Трусов не только завоевал две золотые медали, но и установил мировой рекорд в дисциплине 100 метров на спине.