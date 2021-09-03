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Спортсмены Донетчины завоевали еще три «серебра» на Паралимпиаде

03 сентября 2021, 19:43

Спортсмены Донетчины завоевали еще три «серебра» на Паралимпиаде

Николай Жабняк на пьедестале Паралимпиады. Фото: dn.gov.ua Николай Жабняк на пьедестале Паралимпиады. Фото: dn.gov.ua

Спортсмены из Донецкой области за одиннадцатый день соревнований XVI Паралимпиады в Токио завоевали еще три серебряных медали. Об этом сообщил глава Донецкой облгосдминистрации Павел Кириленко.

Представитель Славянска Андрей Трусов финишировал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем и получил уже шестую награду на Паралимпийских играх-2020.

До этого у него уже были две золотых, две серебряных и бронзовых медали.

Андрей Трусов

«Это пятнадцатая медаль, которую для национальной команды Украины завоевали спортсмены из Донецкой области и третье серебро за сегодня. Поздравляю, отличный результат!» – отметил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Также сегодня «серебро» завоевали метатель диска Николай Жабняк и велогонщик Егор Дементьев.

Для Николая Жабняка, который представляет Бахмут, это вторая паралимпийская серебряная медаль, первую он получил еще в 2008 году в Пекине.

Николай Жабняк

Егор Дементьев из Славянска завоевал уже третью награду на этой Паралимпиаде – на этот раз он занял второе место в шоссейной гонке. 27 августа спортсмен выиграл «бронзу» в велотреке и 31 августа стал вторым на дистанции 32 километра. 

Егор Дементьев

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