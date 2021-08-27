Еще один спортсмен из Донетчины завоевал «бронзу» для Украины на Паралимпиаде-2020

Украина взяла двенадцатую медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Велогонщик из Донецкой области Егор Дементьев выиграл «бронзу» в гонке преследования.



Дементьев дважды становился чемпионом Паралимпиады в Лондоне и еще дважды — в Рио-де-Жанейро.



В 2011 году атлет получил компрессионный перелом позвоночника, из-за чего спортсмену в будущем пришлось перейти из олимпийского спорта в паралимпийский.

Сегодня копилку украинской сборной бронзовой медалью на Параолимпиаде-2020 также пополнила легкоатлетка из Донецкой области Юлия Павленко.