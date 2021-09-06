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Красный Крест до сих пор не получил доступ в тюрьмы ОРДЛО

06 сентября 2021, 21:34

Красный Крест до сих пор не получил доступ в тюрьмы ОРДЛО

Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не имеет доступ в места несвободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт, передает телеканал «Дом».

Она сообщила, что при этом на подконтрольной Украине территории сотрудники МККК имеют возможность посещать места несвободы.

«С 2015 года мы имели 49 визитов в места несвободы на подконтрольной украинскому правительству территории. Последний наш визит прошел в прошлом году», — сказала Жиллетт.

Что касается ОРДЛО, она заверила, что МККК будет и далее пытаться посетить места незаконных удержаний украинцев.

«Чтобы найти человека, чтобы передать ему помощь, чтобы была возможность передавать ему посылки в места удержания», — добавила глава миссии.

Также Международный комитет Красного Креста продолжает работу по поиску пропавших без вести в ОРДЛО.

«Когда человек открывает у нас дело по пропавшему без вести, мы пытаемся их найти. Мы контактируем со многими людьми на неподконтрольной украинскому правительству территории, к которым мы также обращаемся за помощью. Места несвободы — это лишь один из сценариев, где может находиться пропавший без вести. Конечно, мы надеемся, что разыскиваемые живы, но возможны разные сценарии», — заключила Флоранс Жиллетт.

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