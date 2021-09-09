В Луганской ОГА рассказали о планах по закрытию шахты «Золотое»

Шахта «Золотое» ГП «Первомайскуголь» на Луганщине подлежит реструктуризации. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров Украины «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий», сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Профильный правительственный комитет рассмотрел и в целом поддержал данный проект распоряжения.



Замглавы Луганской ОГА Екатерина Безгинская, которая участвовала в заседании комитета, отметила, что принципиальным вопросом является социальная защита работников шахты «Золотое» в процессе ее реструктуризации.



«Сейчас на предприятии работают 569 человек. Из них — 340 останутся обслуживать шахту, которая будет работать в водоотливном режиме, 72 будут трудоустроены, а 157 — это шахтеры-пенсионеры», — рассказала Безгинская.



Как отмечается, Независимый профсоюз горняков Украины не поддержал данный проект распоряжения Кабмина. После обсуждения вопросов социальной защиты шахтеров с НПГУ окончательно проект распоряжения рассмотрят на следующей неделе.

Шахта «Золотое» находится вблизи линии соприкосновения. Горизонты ее подтапливаются из-за того, что на неподконтрольной территории боевики не откачивают воду на сопредельных шахтах в нужном объеме.