На Луганщине ищут бомбы на ряде объектов после анонимного сообщения

В Луганской области поступила информация о минировании нескольких автозаправок, супермаркетов и объектов промышленности. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.



«Сегодня, 17 сентября, в 11:42 в полицию поступила анонимная информация о заминировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов с определенными требованиями», — рассказала она.



Отработкой объектов на наличие взрывчаток занимается руководство полиции, личный состав, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств.



Часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.