На Луганщине подтвердили 246 новых случаев ковида

В Луганской области за прошлые сутки выявили 246 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Северодонецк — 56, Лисичанска — 39, Старобельска — 30, Сватово — 28, Попасной — 24, Станицы Луганской — 17, Рубежного — 15, Марковки — 10, Кременной и Троицка — по восемь, Новопскова — четыре, Новоайдара — три, Мелового — два, Беловодска и Белокуракино — по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 72-летний мужчина и 76-летняя женщина из Лисичанска, 81-летний мужчина из Северодонецка.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 30 775 жителей области. Из них выздоровели — 27 380 человек, умерли — 1 040.

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