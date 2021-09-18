В Украине коронавирус выявили у 6 234 человек за сутки

За пятницу, 17 сентября, в Украине выявили 6 234 новых случая заражения коронавирусом, что на 390 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 763 пациента, а 79 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 344 398 человек. Из них выздоровели 2 230 306 пациентов, а умерли 54 829 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях и Киеве (416).



Вчера провели 72 424 тестирования на коронавирус.

В правительстве анонсировали, что 20 сентября вступят в силу новые карантинные ограничения — вся Украина перейдет в «желтую» зону. Вместе с тем вакцинированные люди получат преференции.