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В Мариуполе и Краматорске рассказали о ситуации с вакцинацией учителей и воспитателей

23 сентября 2021, 17:10

В Мариуполе и Краматорске рассказали о ситуации с вакцинацией учителей и воспитателей

На юге Донецкой области – в Мариуполе девять общеобразовательных школ переведены на дистанционную форму обучения из-за того, что прививки от COVID-19 получили менее 80% сотрудников этих заведений. Также приостановили деятельность трех детсадов. Об этом на брифинге в Мариуполе сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, говорится на сайте горсовета.

«На сегодняшний день 54 школы работают в штатном режиме. Однако девять заведений переведены на дистанционное обучение – №4, 19, 33, 47, 50, 56, 65, городской лицей и школа в Виноградненский громаде», – сообщил Кочурин.

В горсовете сообщают, что на сегодняшний день все учебные заведения обеспечены средствами защиты.

С начала пандемии в Мариуполе было зафиксировано более 30,8 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти 30 тысяч пациентов выздоровели.

На севере Донецкой области – в Краматорске общий показатель вакцинации среди сотрудников учреждений общего среднего образования составляет 87%. Среди сотрудников учреждений внешкольного образования вакцинировались 84%, среди сотрудников дошкольных учебных заведений – 86%. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Это означает, что все заведения с вакцинированными сотрудниками будут работать в обычном режиме при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

О количестве школ и детсадов, которые ушли на дистанционную форму обучения – не сообщается.

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