В Северодонецке планируют построить микрорайон для переселенцев

В Северодонецке будет построено муниципальное жилье для переселенцев при поддержке правительства Германии. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время встречи с Генеральным консулом ФРГ в Донецке (офис Днепр) Таней Байер.



Глава ОГА ознакомил госпожу Байер с общей ситуацией в регионе, а также рассказал, что в рамках программы Международной организации по миграции планируется построить в Северодонецке жилье для переселенцев.



По словам Гайдая, это будет микрорайон на 250 квартир.



Также он сообщил, что сейчас идет строительство двух домов для переселенцев в Кременной, заканчивается строительство жилья для ВПЛ в Рубежном.