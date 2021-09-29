На Донетчине проходят учения отрядов территориальной обороны

В Донецкой области проводятся учения для военнообязанных и резервистов, которые входят в отряды территориальной обороны. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



«Отряды теробороны готовы давать отпор врагу в случае нападения с моря. Убедился в этом, посетив сегодня соответствующие учения на Белосарайской Косе в Мариупольском районе», — написал Кириленко.



Он отметил, что сейчас проходит уже третий этап учений — тактический.



«Его задача — отработать отлаженное взаимодействие между военными, правоохранителями и органами местного самоуправления. Всего же учения разделены на четыре этапа, в которых принимают участие около 800 военнообязанных и резервистов», — пояснил глава ОГА.



Он напомнил, что уже с 1 января 2022 года будет введен в действие Закон Украины «Об основах национального сопротивления».



«Квалифицированная тероборона — это действенный предохранитель от проникновения диверсионных групп противника, а в условиях гибридной войны может стать основной силой защиты. Важно, чтобы бойцы отрядов территориальной обороны были умелыми и готовыми к действиям», — подчеркнул Кириленко.

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