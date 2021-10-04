«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей

За прошлую неделю в отдельных районах Донецкой области так называемая «полиция ДНР» оштрафовала местных жителей и владельцев заведений почти на 50 тысяч рублей. Группировка постановила выписывать административные протоколы, также штрафовать нарушителей карантинных мер.



Силовики 119 раз проверили жителей, которые должны находиться на самоизоляции, а также более 460 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций.



По результатам рейдов «полицейские» составили 326 административных протоколов, в том числе 33 в отношении предпринимателей и так называемых «должностных лиц». Вынесено 248 предупреждений. Сумма наложенных штрафов составила 49 200 рублей.

Ранее «ДНР» ввела ограничения в отдельных районах Донецкой области. Они посещения мест массового пребывания людей.