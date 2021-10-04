Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Pandora Papers: Украина — лидер по числу политиков с офшорными схемами

04 октября 2021, 16:11

Pandora Papers: Украина — лидер по числу политиков с офшорными схемами

По итогам расследования Pandora Papers Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы. Это следует из данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который провел глобальное расследование.

Так, в Украине выявлено 38 политиков, которые использовали офшорные схемы. В соседней России таких 19 политиков. В Объединенных Арабских Эмиратах, Колумбии и Гондурасе зафиксировали 11 политиков. В Нигерии таких политиков 10. В остальных странах — менее десяти.

Речь идет лишь об офшорных схемах, которые стали известны благодаря этой утечке информации. Всего в Pandora Papers фигурируют 336 политиков из разных стран мира.

Pandora Papers — это международное объединение журналистов-расследователей, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. Более 600 журналистов из разных стран на протяжении года исследовали 12 миллионов оффшорных документов. Это самая большая утечка документов в истории.

В рамках Pandora Papers журналисты «Следствия.Инфо» выпустили расследование, в котором, в частности, речь идет о получении с 2012 года оффшорными фирмами, связанными с нынешним президентом Владимиром Зеленским и его партнерами по студии «Квартал 95», 40 ммиллионов долларов от компаний олигарха Игоря Коломойского.

Читайте также:

Pandora Papers раскрыли офшорные схемы украинских политиков и олигархов. Там есть «Квартал», Коломойский, Ахметов и другие

Еще по теме

Места
Украина
Прочее
Офшор

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
10:20
«ЛНР»: 18 человек умерли от ковида за сутки
22:06
Донбасс. Итоги недели
21:49
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
14:56
В ТКГ считают, что к объединению «таможен» «ДНР» и «ЛНР» привел кризис
12:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
09:10
«ЛНР»: более 300 заболевших и 22 летальных случая от COVID-19
21:30
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
13:15
«ЛНР» подтвердила 253 новых случая коронавируса
10:38
На неподконтрольной Донетчине 700 человек заболели ковидом, 70 – умерли
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября
все новости
17:44
Разумков созывает Раду на внеочередное заседание
17:15
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
16:11
Pandora Papers: Украина — лидер по числу политиков с офшорными схемами
16:05
«Добивал раненых»: В Киеве задержали подозреваемого наводчика «ДНР»
15:08
В Покровске неизвестный устроил взрыв возле магазина
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
13:58
На Луганщине за сутки — 85 заболевших COVID-19, четверо умерли
13:47
Кремль: Для переговоров Путина с Зеленским нет повестки
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
12:15
В «Слуге народа» прокомментировали расследование об «офшорах Зеленского»
11:51
Коронавирус в Донецкой области: обновленные данные
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
10:24
Киев хочет обсуждать газовые вопросы в Нормандском формате
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция