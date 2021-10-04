По итогам расследования Pandora Papers Украина оказалась мировым лидером по количеству политиков, использующих офшорные схемы. Это следует из данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который провел глобальное расследование.



Так, в Украине выявлено 38 политиков, которые использовали офшорные схемы. В соседней России таких 19 политиков. В Объединенных Арабских Эмиратах, Колумбии и Гондурасе зафиксировали 11 политиков. В Нигерии таких политиков 10. В остальных странах — менее десяти.



Речь идет лишь об офшорных схемах, которые стали известны благодаря этой утечке информации. Всего в Pandora Papers фигурируют 336 политиков из разных стран мира.

Pandora Papers — это международное объединение журналистов-расследователей, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. Более 600 журналистов из разных стран на протяжении года исследовали 12 миллионов оффшорных документов. Это самая большая утечка документов в истории.



В рамках Pandora Papers журналисты «Следствия.Инфо» выпустили расследование, в котором, в частности, речь идет о получении с 2012 года оффшорными фирмами, связанными с нынешним президентом Владимиром Зеленским и его партнерами по студии «Квартал 95», 40 ммиллионов долларов от компаний олигарха Игоря Коломойского.