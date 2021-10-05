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Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний

05 октября 2021, 19:11

Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трех российских компаний и предприятия из Сингапура. Эти санкции предусмотрены решением Совета национальной безопасности и обороны от 5 октября 2021 года.

Соответствующий указ №497/2021 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, санкции СНБО накладываются на ООО «Завод судовой светотехники "Маяк"», ПАО «Амурский судостроительный завод», Федеральное казенное предприятие РФ «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Все санкции СНБО вводятся на три года. Против российских компаний применяется полный пакет санкций, включая блокировку активов, прекращение торговых операций, прекращение или ограничение транзита через территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирование всех разрешительных лицензий и т.д. К сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Кроме того, сокращен список санкций, введенных ранее против украинского ПАО «Морской реестр судоходства Украины», в частности, разблокированы активы компании, а также снято ограничение на проведение торговых операций. В то же время расширен список санкций против российского АО «Центр судоремонта "Звездочка"» и АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"».

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