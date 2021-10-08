Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе, тяжело ранен украинский военный

С начала текущих суток боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Тяжело ранен украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции возле Золотого-4, Троицкого, Майорска, Красногоровки, Крымского, Причепиловки. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из минометов калибра 82 мм.



В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья раненого — тяжелое.



«Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — добавили в штабе ООС.