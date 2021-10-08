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Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе, тяжело ранен украинский военный

08 октября 2021, 20:19

Боевики 6 раз открывали огонь на Донбассе, тяжело ранен украинский военный

С начала текущих суток боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Тяжело ранен украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции возле Золотого-4, Троицкого, Майорска, Красногоровки, Крымского, Причепиловки. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья раненого — тяжелое.

«Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — добавили в штабе ООС.

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