Заполнены «ковидные» отделения: В Славянске отменили все праздничные мероприятия

В Славянске из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменили все массовые мероприятия, запланированные на праздничные выходные. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook.



«В городе сложилась непростая обстановка с заболеваемостью коронавирусом. Высокая смертность, полная заполненность 80 "ковидных" коек в двух отделениях. И это при том, что 78 наших жителей находятся в стационарах других городов», — описал ситуацию с ковидом в Славянске Лях.



В этой связи ВГА приняла решение отменить все мероприятия, которые должны были состояться 14 и 17 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины. Это «Козацькі розваги» в парке — с фестивалем кулеша, турниром по пейнтболу, концертом, боевой реконструкцией, и творческий фестиваль «Соляной бум».



Вадим Лях также призвал жителей соблюдать противоэпидемические правила личной безопасности.