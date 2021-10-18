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В Донецке горел завод в результате боевых действий

Обновлено
18 октября 2021, 10:12

В Донецке горел завод в результате боевых действий

Последствия обстрела на Донецком механическом заводе. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram Последствия обстрела на Донецком механическом заводе. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

Пожар в результате боевых действий произошел на Донецком механический заводе в Куйбышевском районе города. Об этом сообщил «глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Он также опубликовал соответствующие фотографии

«12 попаданий по адресу проспект Веселый, 76 — Донецкий механический завод. На текущий момент объект обследуется. Информации о пострадавших нет», — отметил Кулемзин.


Также сообщается о повреждении жилых домов по адресам:  улица Северодвинская, 98, 98а, 100, 102, 104.

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