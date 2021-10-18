В Донецке горел завод в результате боевых действий

Последствия обстрела на Донецком механическом заводе. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

Пожар в результате боевых действий произошел на Донецком механический заводе в Куйбышевском районе города. Об этом сообщил «глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



Он также опубликовал соответствующие фотографии



«12 попаданий по адресу проспект Веселый, 76 — Донецкий механический завод. На текущий момент объект обследуется. Информации о пострадавших нет», — отметил Кулемзин.





Также сообщается о повреждении жилых домов по адресам: улица Северодвинская, 98, 98а, 100, 102, 104.