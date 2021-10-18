ООС: Днем боевики стреляли по Пескам и Новолуганскому

На Донбассе с начала текущих суток, 18 октября, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в соцсети Facebook.



В районе населенного пункта Пески позиции украинских войск были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Под Новолуганским их обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.



Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ, используя разрешенное вооружение.



В незаконных вооруженных формирования, в свою очередь, заявили, что погиб один из боевиков. Где он находился, не указано.