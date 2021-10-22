Ежедневно будут умирать больше тысячи: СНБО настаивает на вакцинации от ковида до 400 тысяч человек в сутки

В Украине следует вакцинировать от коронавируса по 350-400 тысяч человек в сутки, в противном случае страну захлестнет рост заболеваемости и смертности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



По его словам, Украина только начинает входить в пик новой волны эпидемии COVID-19, которая стала преимущественно болезнью невакцинированных людей.



«Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от COVID-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может превысить 1000 человек за сутки. И проблема именно в вакцинации. Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19, — это люди, которые не прошли вакцинацию. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", — подчеркнул секретарь СНБО.



Он добавил, что на сегодня в стране более, чем достаточно вакцин разных видов.



«И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема», — резюмировал Данилов.

Читайте также: Вчера в Украине установили антирекорд по смертям от ковида