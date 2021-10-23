Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных

С начала суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Неподалеку Новозвановки боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.



В направлении Новогригорьевки украинских военных обстреляли дважды, с применением противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. Им оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное, отметили в штабе.



Подразделения ООС открывали ответный огонь на обстрелы боевиков, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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