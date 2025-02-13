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В Липецкой области после атаки БПЛА пострадал человек и отключалось электричество

13 февраля 2025, 07:45

В Липецкой области после атаки БПЛА пострадал человек и отключалось электричество

В Липецкой области за ночь зафиксировали атаку 12 БПЛА. Фото: кадр из видео В Липецкой области за ночь зафиксировали атаку 12 БПЛА. Фото: кадр из видео

Сегодня ночью 12 беспилотников атаковали Липецкую область. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

По словам губернатора Игоря Артамонова, в результате падения обломков пострадала сотрудница станции аэрации. Также в городе зафиксированы отключения электроэнергии.

По данным местных жителей, энергоснабжение уже восстановлено. Официальные власти не уточняют, какие объекты могли стать целью атаки.

Напомним, по итогам «Рамштайна» Украина получит вооружение и поддержку на миллиарды долларов.

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