В Липецкой области после атаки БПЛА пострадал человек и отключалось электричество

Сегодня ночью 12 беспилотников атаковали Липецкую область. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.
По словам губернатора Игоря Артамонова, в результате падения обломков пострадала сотрудница станции аэрации. Также в городе зафиксированы отключения электроэнергии.
По данным местных жителей, энергоснабжение уже восстановлено. Официальные власти не уточняют, какие объекты могли стать целью атаки.
Напомним, по итогам «Рамштайна» Украина получит вооружение и поддержку на миллиарды долларов.
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