ВСУ продвинулись в Торецке и Курской области – ISW

Ситуация в Торецке. Фото: карта ISW

Украинские силы недавно продвинулись в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что ВСУ продвинулись вблизи шахта «Торецкая» в северной части города.



Также украинские войска недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что ВСУ во время механизированного штурма продвинулись северо-западнее и северо-восточнее села Фанасеевка.

Напомним, что россияне возобновили штурмы с бронетехникой на Лиманском направлении, ВСУ уничтожили БМП с десантом.