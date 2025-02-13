В оккупированном Донецке из-за отключения света остановились котельные — сотни домов без отопления

В результате отключения электроэнергии в Донецке остановились несколько котельных. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные ГП «Донбасстеплоэнерго».



Без отопления остаются 478 жилых домов, 11 школ, 18 детских садов, 8 лечебных учреждений и 52 объекта социальной сферы в Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах.



В настоящее время ведутся восстановительные работы, однако сроки устранения аварии не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области стартовал отопительный сезон, стало известно сколько домов получают тепло.