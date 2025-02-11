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Главное за день: Атаку на энергетику Украины. В ВСУ рассказали о боях в Торецке

11 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Атаку на энергетику Украины. В ВСУ рассказали о боях в Торецке

Политика

Размещение европейских миротворцев в Украине после окончания войны маловероятно, пишет The New York Times. Аналитики считают, что если Киев не вступит в НАТО, то идея введения большого количества европейских войск будет неразумной. Издание также отмечает, что у Европы нет 200 тысяч военнослужащих, которые запрашивает Зеленский. А предоставление небольшого числа войск будет недостаточно для эффективного сдерживания России.

Частный самолет внештатного специального представителя Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа неожиданно приземлился в Москве. Полет вызвал многочисленные вопросы, но официальной информации пока нет.

Общество

Минобороны Украины официально начало проект «Контракт 18-24» – добровольческую инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые на один год готовы присоединиться к Силам обороны.

Оккупационные власти проводят «воспитательные мероприятия» в школах Запорожской и Херсонской областей, чтобы подавить сопротивление среди молодежи, передает ЦНС.

В СИЗО и колониях российского Санкт-Петербурга по приказу главы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Игоря Потапенко пытали украинских пленных. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Боевые действия

РФ сбросила на Константиновку три авиабомбы, ранены три человека, повреждены 38 частных домов, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля. В результате обстрела на Сумщине погибли два человека, разрушены дома и школа.

Российская армия в ночь на 11 февраля атаковала энергетику Украины. Под российским ударом оказалась газовая инфраструктура. В ходе атаки без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района Полтавской области. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Силы обороны Украины восстановили положение в селе Песчаное Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. В то же время российские войска продвинулись вблизи поселка Великая Новоселка и села Водяное Второе на Донетчине.

В результате российских обстрелов обесточена одна из двух линий электропередачи, соединяющих Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Сейчас станция получает электроэнергию только по одной линии, что повышает риск полного обесточивания. Энергетики готовы восстановить поврежденную линию, но ремонт возможен только при стабильной ситуации с безопасностью.

После заявления Минобороны РФ о якобы захвате Торецка в перехватах разговоров около шести раз звучали задачи перед оккупантами, чтобы они недалеко от своих местоположений размещали российские флаги, сообщил спикер ОТГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец.

Украинские военнослужащие поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти. На объекте вспыхнул пожар.

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