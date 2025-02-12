После звонка Путину Трамп поговорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону вечером 12 февраля. Об этом сообщил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин.



Американская и украинская стороны обсудили возможность достижения мира и сотрудничество на уровне команд, рассказал Владимир Зеленский.



«Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.



Президент Украины отметил, что в ходе разговора также обсуждались его предыдущие переговоры с министром финансов США Скоттом Бессантом, а также подготовка нового соглашения по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию.



«Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным», — добавил Зеленский.



Глава государства подчеркнул, что Украина остается страной, которая больше всех заинтересована в окончании войны.



«Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done», — подчеркнул Зеленский.



Он также сообщил, что стороны договорились о дальнейших контактах и встречах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поговорил с Владимиром Путиным и разговор был очень продуктивным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости устранения «первопричин конфликта» и согласился с президентом США, что долгосрочное урегулирование возможно путем переговоров.