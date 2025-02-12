СНБО ввел санкции против Порошенко: Зеленский прокомментировал

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против народного депутата и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская Солидарность».



«Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение — применить против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с совершенно незаконными ограничениями. У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который "нагнули" на абсурдное представление, члены его СНБО, тихонько поднимавшие руки», — заявил Порошенко в видеообращении.



Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сделал заявление о том, что «миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, должны быть заблокированы и работать в пользу государства».



«Только что провел заседание СНБО. Решение принято, будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость — каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России — каждый должен отвечать», — сказал Зеленский.



Он не уточнил, о каких преступлениях идет речь и кто является подозреваемым.