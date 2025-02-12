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Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили

12 февраля 2025, 10:55

Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили

Владимир Зеленский дал большое интервью британскому изданию The Guardian Владимир Зеленский дал большое интервью британскому изданию The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае переговоров с Россией, будет предлагать Москве обмен контролируемых ВСУ территорий в Курской области РФ на украинские земли, находящиеся под контролем российской армии. Об этом Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian.

«Мы поменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, уточнив, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территории Киев будет просить вместо части Курской области. «Не знаю, увидим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета», — подчеркнул президент Украины.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова отвергла идею президента Украины. Она заявила, что в Курской области украинских военных, «орудующих там», якобы «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два».

Захарова сказала, что такие заявления украинский президент делает якобы для того, чтобы «скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении».

В этом же интервью The Guardian президент Украины подчеркнул, что безопасность Украины невозможна без активной поддержки Америки, особенно в контексте европейских предложений о развертывании миротворческих сил. Зеленский заявил, что даже если в Украину будут направлены десятки тысяч европейских войск, этого будет недостаточно для обеспечения полной защиты, учитывая мощь российской армии.

«Я буду открыт с вами, я не думаю, что войска ООН или что-то подобное когда-либо действительно помогали кому-либо в истории. Сегодня мы не можем поддержать эту идею. Мы за контингент, если это часть гарантии безопасности, и я бы еще раз подчеркнул, что без Америки это невозможно», — сказал он.

Зеленский готов предложить американским компаниям контракты на восстановление Украины и доступ к природным ресурсам. Он считает, что для безопасности и экономики Украины важно продолжение поддержки США. По словам Зеленского, Украина может предоставить США приоритетный доступ к редким металлам, таким как уран и титан.

Президент Украины также отметил, что готов к переговорам с Россией, но только с «позиции силы».

Напомним, ранее источник издания The New York Times высказал мнение, что европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тысяч миротворцев, которые, по словам президента Владимира Зеленского, необходимы для обеспечения безопасности страны. Как сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, даже отправка значительно меньшего числа военнослужащих, например, 40 тысяч, будет крайне затруднительна для Европы.

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