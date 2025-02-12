США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве — в нем говорится о полезных ископаемых

Украина получила от США первый проект соглашения о партнерстве и намерена как можно скорее завершить его согласование и подписание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Мы говорили о полезных ископаемых... Я знаю, что нашей команде передали первый драфт этого соответствующего документа о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ. Этот документ мы получили сегодня, мы... сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — сказал Зеленский после встречи с министром финансов США Скоттом Бессантом.



Президент подчеркнул, что важно детально изучить содержание соглашения до или во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы закрепить договоренности на соответствующих уровнях.



Скотт Бессант подтвердил, что документ является частью дальнейших гарантий поддержки Украины со стороны США, а также, что это «важный сигнал российскому руководству, что мы стоим вместе» в экономическом сотрудничестве с Украиной.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов Украины на дальнейшую военную и финансовую помощь.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет «дарить» Западу свои запасы, но предлагает взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям.



Украина еще не приступила к основательной добыче редкоземельных металлов — это дорогостоящие процессы, требующие многомиллионных инвестиций. Но исследования указывают на большой потенциал возможной их добычи.



Кроме этого, значительная часть месторождений редкоземельных элементов находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Может ли это стать предпосылкой для возможной деоккупации восточных территорий Украины — разбирались «Новости Донбасса».