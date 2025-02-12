Итоги «Рамштайна»: Украина получит вооружение и поддержку на миллиарды долларов

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о масштабных обязательствах партнеров по дальнейшей военной поддержке Киева после заседания в формате «Рамштайн».



«Украина покидает эту встречу при поддержке членов этой группы, при поддержке оружия и боеприпасов на миллиарды долларов, которые они обязались сегодня предоставить, чтобы бойцы были вооружены, чтобы помочь усилить давление на Путина, чтобы помочь заставить Путина сесть за стол переговоров, чтобы помочь приблизить прочный мир», — заявил Хили на пресс-конференции по итогам 26-го заседания группы.



По его словам, почти 50 стран подтвердили свою приверженность продолжению и увеличению помощи Украине в ее борьбе за свободу и независимость.



Министр заявил, что Европа уже делает то, к чему призвал министр обороны США Пит Хегсет, — активизировали помощь Украине.



Также стало известно о ряде решений разных стран по военной поддержке Украины.

Помощь от Нидерландов: бронетехника, танки и F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о поставке Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для эвакуации раненых.



«Уже 3 года украинцы неустанно борются за свое будущее. А с этим наша свобода и безопасность. Нидерланды выделили более 10 миллиардов евро военной помощи. Из них реализовано примерно 6 миллиардов евро. Особенно сейчас, когда украинцам трудно на фронте, мы должны продолжать нашу поддержку», — заявил он.



Кроме того, Нидерланды передали Украине последнюю партию обещанных боевых танков Т-72, совместно с Чехией и США.



Также Украина недавно получила новую партию истребителей F-16 от Нидерландов. По соображениям безопасности Минобороны страны не раскрывает точное количество переданных самолетов.

Норвегия присоединилась к коалиции дронов и усиливает поддержку

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик объявил о вступлении страны в коалицию беспилотников, отметив критическую важность дронов для обороны Украины.



«Украина остро нуждается в дополнительной военной технике для защиты от российско-агрессорской войны. Беспилотники и беспилотные технологии являются важной частью этого как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на передовой», — заявил он.



Норвегия уже выделила 700 миллионов крон на многонациональную инициативу по закупке дронов для Украины. В 2025 году планируется направить дополнительные средства из программы Нансена на развитие беспилотных технологий.



Норвегия также остается активным участником коалиций по безопасности на море (совместно с Великобританией), противовоздушной обороне (под руководством Германии и Франции) и теперь входит в коалицию дронов, возглавляемую Латвией и Великобританией.

Германия передаст Украине 100 ракет IRIS-T

После заседания «Рамштайн» Германия подтвердила дальнейшую военную поддержку Украины, в том числе поставку около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время.



«Будущая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которой приняли участие более 50 стран. Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о передаче около 100 управляемых ракет IRIS-T для Украины в ближайшее время», — заявила немецкая делегация в НАТО.



Как сообщалось, во время заседания в январе 2025 года страны-участницы «Рамштайн» согласовали так называемые дорожные карты, определяющие стратегические цели отдельных коалиций возможностей.



Эти коалиции, созданные в 2023 году, координируют помощь Украине в краткосрочной перспективе и способствуют укреплению ее обороноспособности в долгосрочной перспективе.