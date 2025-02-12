Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Итоги «Рамштайна»: Украина получит вооружение и поддержку на миллиарды долларов

12 февраля 2025, 22:01

Итоги «Рамштайна»: Украина получит вооружение и поддержку на миллиарды долларов

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о масштабных обязательствах партнеров по дальнейшей военной поддержке Киева после заседания в формате «Рамштайн».

«Украина покидает эту встречу при поддержке членов этой группы, при поддержке оружия и боеприпасов на миллиарды долларов, которые они обязались сегодня предоставить, чтобы бойцы были вооружены, чтобы помочь усилить давление на Путина, чтобы помочь заставить Путина сесть за стол переговоров, чтобы помочь приблизить прочный мир», — заявил Хили на пресс-конференции по итогам 26-го заседания группы.

По его словам, почти 50 стран подтвердили свою приверженность продолжению и увеличению помощи Украине в ее борьбе за свободу и независимость.

Министр заявил, что Европа уже делает то, к чему призвал министр обороны США Пит Хегсет, — активизировали помощь Украине.

Также стало известно о ряде решений разных стран по военной поддержке Украины.

Помощь от Нидерландов: бронетехника, танки и F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о поставке Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для эвакуации раненых.

«Уже 3 года украинцы неустанно борются за свое будущее. А с этим наша свобода и безопасность. Нидерланды выделили более 10 миллиардов евро военной помощи. Из них реализовано примерно 6 миллиардов евро. Особенно сейчас, когда украинцам трудно на фронте, мы должны продолжать нашу поддержку», — заявил он.

Кроме того, Нидерланды передали Украине последнюю партию обещанных боевых танков Т-72, совместно с Чехией и США.

Также Украина недавно получила новую партию истребителей F-16 от Нидерландов. По соображениям безопасности Минобороны страны не раскрывает точное количество переданных самолетов.

Норвегия присоединилась к коалиции дронов и усиливает поддержку

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик объявил о вступлении страны в коалицию беспилотников, отметив критическую важность дронов для обороны Украины.

«Украина остро нуждается в дополнительной военной технике для защиты от российско-агрессорской войны. Беспилотники и беспилотные технологии являются важной частью этого как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на передовой», — заявил он.

Норвегия уже выделила 700 миллионов крон на многонациональную инициативу по закупке дронов для Украины. В 2025 году планируется направить дополнительные средства из программы Нансена на развитие беспилотных технологий.

Норвегия также остается активным участником коалиций по безопасности на море (совместно с Великобританией), противовоздушной обороне (под руководством Германии и Франции) и теперь входит в коалицию дронов, возглавляемую Латвией и Великобританией.

Германия передаст Украине 100 ракет IRIS-T

После заседания «Рамштайн» Германия подтвердила дальнейшую военную поддержку Украины, в том числе поставку около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время.

«Будущая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которой приняли участие более 50 стран. Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о передаче около 100 управляемых ракет IRIS-T для Украины в ближайшее время», — заявила немецкая делегация в НАТО.

Как сообщалось, во время заседания в январе 2025 года страны-участницы «Рамштайн» согласовали так называемые дорожные карты, определяющие стратегические цели отдельных коалиций возможностей.

Эти коалиции, созданные в 2023 году, координируют помощь Украине в краткосрочной перспективе и способствуют укреплению ее обороноспособности в долгосрочной перспективе.

ТЕГИ

Прочее
Военная помощь Рамштайн

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:14
Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев
19:47
В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек
15:00
В захваченном Донецке проблемы с водоснабжением: жалуются даже российские военные
13:45
Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ
10:55
Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили
10:06
Оккупированный Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на водопроводе
10:02
На Луганщине оккупанты агитируют девятиклассников заключить контракт с российской армией – ОВА
08:58
Партизаны фиксируют переброску топлива из Новороссийска в Крым — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Атаку на энергетику Украины. В ВСУ рассказали о боях в Торецке
13:45
Россия усиливает давление на молодежь в школах ВОТ
11:31
СБУ и Нацполиция разоблачили экс-нардепа и его сыновей: вели бизнес на оккупированной территории и платили налоги РФ
23:00
Главное за день: Удар по Краматорску. Трамп говорит, что уже «достигает прогресса» в переговорах
14:45
В оккупированном Мариуполе умер экс-глава фракции ОПЗЖ Владимир Клименко
13:03
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:40
В оккупированном Донецке ночью прогремели как минимум семь взрывов
11:28
Захваченная Горловка попала под обстрел: есть пострадавший и повреждения
21:00
Главное за день: Разговор Трампа с Путиным. Борьба за Торецк продолжается
23:17
Главное за день: Обстрел Макеевки. Уголь для металлургии могут поставить из США
14:50
Обстрел центра Макеевки: что известно
09:06
Милитаризация луганской молодежи усиливается: что еще придумали оккупанты
все новости
23:14
Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев
23:10
После звонка Путину Трамп поговорил с Зеленским (дополнено)
23:05
С 1 марта цены на 100 ключевых медикаментов в Украине должны снизиться на 30% — Зеленский
22:17
СНБО ввел санкции против Порошенко: Зеленский прокомментировал
22:01
Итоги «Рамштайна»: Украина получит вооружение и поддержку на миллиарды долларов
21:15
Еще двое украинских детей покинули оккупированную территорию
19:47
В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек
19:10
Соединенные Штаты отпустят в Россию Винника в обмен на Марка Фогеля
19:08
США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве — в нем говорится о полезных ископаемых
19:05
Путин и Трамп поговорили: детали
18:30
В 2024 году Украина мобилизовала по 30 тысяч человек в месяц — Зеленский
17:39
Оккупанты в течение суток нанесли почти 4 тысячи ударов по Донетчине, это рекордное число — ОВА
17:36
Зеленский ответил, когда в Украине могут отменить военное положение
17:25
В США не верят, что Украина может вернуться к границам 1991 года — глава Пентагона
16:54
За минувшую неделю выехал один человек: сколько людей до сих пор остается в Часовом Яру и Торецке
16:50
Войска РФ почти оккупировали Срибное и захватывают Запорожье на Покровском направлении: в DeepStatе рассказали, в чем опасность
16:40
Самые яркие моменты с выступлений Monatik, которые невозможно забыть (реклама)
16:18
В Покровской громаде остается менее 9 тысяч человек, количество обстрелов увеличивается ежедневно — Филашкин
16:13
Игра с «крысой»: в СБУ рассказали, как использовали агента ФСБ в своих целях
15:40
Россияне обстреливают Константиновку из артиллерии
все новости
ВИДЕО
Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ
12 февраля, 13:45
Глава СБУ задержал «крысу», работавшую на ФСБ. Фото: СБУ СБУ задержала руководителя Штаба Антитеррористического центра за шпионаж в пользу ФСБ
12 февраля, 12:50
Работа мобильных огневых групп ПВО. Фото: кадр из видео Воздушные силы показали работу мобильных огневых групп ПВО
12 февраля, 12:32
Уничтоженная российская бронетехника на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Россияне возобновили штурмы с бронетехникой на Лиманском направлении: ВСУ уничтожили БМП с десантом
12 февраля, 11:23
Российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков. Фото: кадр из видео На Купянском направлении российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков
12 февраля, 09:49
Уничтожение российских фортификаций на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские танкисты прямой наводкой в упор уничтожили российские фортификации на Донетчине: кадры
12 февраля, 09:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор