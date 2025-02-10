Захваченная Горловка попала под обстрел: есть пострадавший и повреждения

Обстрел Горловки 10 февраля. Фото: Иван Приходько

В понедельник 10 февраля под обстрел попал Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил так называемый мэр Горловки Иван Приходько.



По его словам, в поселке Майский ранен мирный житель Горловки.



Кроме того, в результате удара дрона в поселке Комарова повреждены многоквартирный дом и легковой гражданский автомобиль.





Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 9 февраля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, гаражи, линии электропередач и административное здание.