В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек, утверждают в группировке «ДНР».

Среди раненых — два подростка.

По данным оккупационной администрации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке получили ранения два мирных жителя Мариуполя. Дронами, в частности, были атакованы два автобуса, повреждена техника.

Кроме того, в результате артобстрелов повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации, котельная.

Как сообщалось, российские оккупационные войска нанесли рекордное количество ударов по Донецкой области в течение суток, 11 февраля.



Ранее мы писали, что российские военные утром 12 февраля обстреляли Славянск и Константиновку Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения.