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Эвакуация, гуманитарная помощь, бизнес: как живет на линии фронта Покровск

08 февраля 2025, 16:57

Эвакуация, гуманитарная помощь, бизнес: как живет на линии фронта Покровск

Эвакуация, гуманитарная помощь, бизнес: как живет на линии фронта Покровск

Покровск — один из самых опасных городов Украины на данный момент. Линия фронта приблизилась к городу вплотную, там остается все меньше людей. «Новости Донбасса» обратились к руководителю Покровской городской военной администрации Сергею Добряку с просьбой рассказать, как живет Покровск сегодня.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Доряк.

— Сколько сейчас гражданского населения остается в Покровске?

— Обстановка сложная. Враг продолжает атаковать громаду: уничтожать жилые дома, инфраструктуру, прицельно убивать людей. FPV-дроны, ствольная артиллерия и КАБы покрывают обстрелами весь Покровск и частично соседние населенные пункты. Российские войска наступают, расстояние до окраин города около 2 км.

В Покровске остается около 7 тысяч человек. Работают несколько магазинов, аптека, частные предприниматели, отделение «Новой почты». Остались работать коммунальные службы, но специалистов осталось мало. С 28 января прекратило работу стационарное отделение «Укрпошты».

— Насколько активно люди эвакуируются из города?

— В громаде продолжается эвакуация гражданского населения. Согласно решению Правительственного Координационного штаба обязательная эвакуация продолжается в территориальные громады (общины) Волыни. Кроме того, ежедневно есть возможность эвакуироваться в громады Львовской области.

Активную помощь в эвакуации оказывают экипажи Национальной полиции «Белые ангелы», ГСЧС, волонтеры, представители БФ «Ангелы спасения», «Пролиска», днепровский фонд «Дети нового поколения», запорожский «Украина в сердце», которые собственным транспортом эвакуируют жителей в Днепропетровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Киевскую области.

Покровск. Кадры города зимой 2025 года.

Более 10 тысяч жителей Покровской громады эвакуировались в Днепропетровскую область. В этом же регионе работают и наши структурные подразделения. На базе УСЗН создан хаб «Мы-Донеччина», где покровчане из числа ВПЛ могут получить гуманитарную помощь, юридические консультации, психологическую поддержку и разъяснения по поводу трудоустройства. Кроме того, гуманитарные хабы Покровской МВА «Единение» работают в Кропивницком, Черновцах, Червонограде и Хусте.

— Какие причины люди сейчас называют, чтобы не эвакуироваться?

— Остаются в громаде преимущественно пожилые люди, которым не к кому ехать или не хотят покидать родные дома.

— Вы упомянули, что в коммунальных службах не хватает кадров. А в целом, какова ситуация с коммунальными услугами?

— В Покровской громаде отсутствует тепло-, водо-, электро- и газоснабжение. В громаде есть несколько стационарных точек раздачи питьевой воды. Во дворах многоэтажек (жилые микрорайоны) обустроены скважины. Из-за перебоев с водоснабжением эта работа началась еще в 2022 году.

Покровск. Кадры города зимой 2025 года.

— Насколько активно сейчас раздается гуманитарная помощь тем, кто все еще остается в городе?

— Гуманитарный груз продолжает поступать. Люди получают помощь. Преимущественно, это продуктовые и строительные наборы. 4 раза в неделю Благотворительный фонд World central kitchen доставляет в громаду горячие обеды.

Покровск. Кадры города зимой 2025 года.

— The New York Times сообщал о подрыве шахты в Песчаном, чтобы россияне не смогли пройти по подземным тоннелям. Насколько это соответствует действительности?

— Шахта — это частное предприятие, работа которого приостановлена в связи с ситуацией с безопасностью и наступлением россиян. Об этом было официально сообщено на странице компании «Метинвест».

— Работает ли в Покровской громаде сейчас какое-то медицинское учреждение? Где люди могут получить медицинскую помощь?

— Что касается медучреждений, то все релоцированы, по протоколу раненых доставляют в Добропольскую ЦРБ.

Покровск. Кадры города зимой 2025 года.

— Все ли культурные объекты вывезли — музеи, памятники и т.д.?

— Самые ценные объекты эвакуированы. К сожалению, разрушено здание исторического музея, дворца культуры.

Стела на въезде в Донецкую область

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