Соединенные Штаты отпустят в Россию Винника в обмен на Марка Фогеля

США в обмен на Марка Фогеля отпустят Александра Винника, которого обвинили в отмывании денег. Об этом пишут американские СМИ.

О возможном освобождении со ссылкой на источники пишут The New York Post и ABC News. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Александр Винник — сооснователь криптовалютной биржи BTC-e. Его задержали в Греции в 2017 году. Его экстрадиции добивались сразу несколько стран, где его обвиняли в отмывании денег и создании вредоносного программного обеспечения.

Винник просил, чтобы его выдали России, но власти Греции экстрадировали его сначала во Францию, а затем в США. В мае 2024-го он частично признал вину в отмывании денег и пошел на сделку со следствием.

Накануне в рамках обмена из российской тюрьмы был освобожден и вернулся в США учитель Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.