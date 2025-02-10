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Главное за день: Удар по Краматорску. Трамп говорит, что уже «достигает прогресса» в переговорах

10 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Удар по Краматорску. Трамп говорит, что уже «достигает прогресса» в переговорах

Политика

Президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что планирует прекратить войну между Россией и Украиной. Он также сообщил, что Белый дом уже «достигает прогресса» в переговорах между обеими сторонами. Об этом пишет агентство Reuters.

Страны Европы проводят закрытые переговоры по поводу масштабных захватов российских танкеров в Балтийском море с обсуждением возможных действий на основе международного законодательства, включая обвинения в экологических преступлениях или пиратстве. Об этом пишет издание Politico.

Общество

Скончался Владимир Клименко, бывший глава фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Мариупольском горсовете. В 2022 году ГБР разоблачило Клименко в проведении антиукраинской информационной кампании в поддержку России.

Боевые действия

Оккупанты ударили по поселку Леонтовичи Покровской громады, ранен один человек. В Краматорске при обстреле армии РФ погиб учитель. В Купянске пострадала 98-летняя женщина.

9 февраля российские войска сбросили 10 авиабомб на Константиновку и Краматорск. В результате атаки погиб один человек, 17 получили ранения. На данный момент задокументировано более 100 разрушений. В Константиновке из-за российского обстрела без газа остались более 370 квартир и 8 частных домов.

Ночью во временно оккупированном Донецке прогремело несколько взрывов, эпицентром стал район Шахтерской площади. Очевидцы сообщают о минимум семи взрывах, а также активной работе ПВО над городом. Также сообщают о разбитых окнах в Свято-Воскресенском храме на Шахтерской площади.

В группировке «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки, повреждении многоквартирного дома и легкового автомобиля.

В январе текущего года темпы наступления российских войск в Украине замедлились. Если в декабре российские силы захватили 416 км², а в ноябре — 714 км², то в январе этот показатель составил всего 331 км². Об этом пишет французское издание Le Figaro.

По данным американского Института изучения войны, украинская армия недавно продвинулась вдоль трассы 38K-028 «Суджа-Обоянь» юго-западнее села Русская Конопелька.

За последние два дня в России дроны атаковали вертолетный завод «Ростеха», нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск», нефтебазу, три НПЗ и станцию ЛПДС.

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