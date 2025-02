Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев

Политика



Президент США Дональд Трамп поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, разговор был продуктивным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости устранения «первопричин конфликта» и согласился с президентом США, что долгосрочное урегулирование возможно путем переговоров.



После звонка Путину Трамп поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Американская и украинская стороны договорились о дальнейших контактах и встречах.



Кроме этого, Украина получила от США первый проект соглашения о партнерстве и намерена как можно скорее завершить его согласование и подписание. В документе говорится о полезных ископаемых.



Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу наладить контакты с Россией по Украине, пишет американская газета The New York Times. Накануне Уиткофф, забравший из Москвы осужденного в России американского учителя Марка Фогеля, встречался с Владимиром Путиным. Встреча длилась три с половиной часа.



Владимир Зеленский допустил, что в случае переговоров с Россией, будет предлагать Москве обмен контролируемых ВСУ территорий в Курской области РФ на украинские земли, находящиеся под контролем российской армии. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Guardian.



В Кремле отвергли заявление Зеленского по поводу обмена территорий Курской области на украинские территории, передает издание ТАСС.



Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о масштабных обязательствах партнеров по дальнейшей военной поддержке Киева после заседания в формате «Рамштайн».



Общество



Верховная Рада 12 февраля продлила срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных до 5 июня 2025 года.



В Торецке остается 49 человек, в Торецкой громаде остаются около 150 человек, в Часовоярской — около 250, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, за прошедшую неделю удалось вывезти одного человека из Торецка. В прифронтовой Покровской громаде все еще остается 9600 гражданских, в самом Покровске — 6960.



В результате боевых действий часть жителей Константиновки уже длительное время остается без централизованного водоснабжения. Питьевую воду в наиболее пострадавшие районы города привозят спасатели.



Z-пропагандистка Татьяны Монтян заявила, что пророссийские жители оккупированного Мариуполя, у которых в городе осталась недвижимость, не могут пройти фильтрацию в «Шереметьево». Их дома впоследствии вносят в список «бесхозяйственных» и передают в имущество Росреестра. Монтян считает, что в Мариуполе тестируют модель, которая может распространится на остальные оккупированные территории.



Боевые действия



В ходе российской атаки по Киеву утром 12 февраля один человек погиб, еще четыре ранены. В Кривом Роге повреждены дома, АЗС и авто. В результате российского обстрела Константиновки ранены трое жителей. В Славянске повреждены около 30 домов, образовательное учреждение, 3 автомобиля, два частных предприятия.



В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек, утверждают в группировке «ДНР». Среди раненых — два подростка.



Российская армия практически заняла село Срибное и понемногу поглощает соседнее село Запорожье в Донецкой области, сообщили аналитики DeepStatе.